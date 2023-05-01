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НовостиПроисшествия1 мая 2023 9:04

Помешала собака: рейс Братск – Новосибирск не смог с первого раза приземлиться в Толмачево

Рейс Братск – Новосибирск не смог с первого раза приземлиться в Толмачево из-за собаки
Анастасия ХРОМЫХ
В итоге воздушному судну пришлось уйти на второй круг.

В итоге воздушному судну пришлось уйти на второй круг.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В понедельник, 1 мая, рейс Братск – Новосибирск не смог сесть в аэропорту Толмачево с первого раза. А все потому, что на взлетно-посадочную полосу выбежала собака.

Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, самолет принадлежал авиакомпании «Сибирь». В итоге воздушному судну пришлось уйти на второй круг.

Спустя некоторое время самолет все-таки приземлился. Куда делось «хвостатое препятствие» − история умалчивает.

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