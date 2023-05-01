Двое погибли, двое пострадали: под Новосибирском произошли разборки со стрельбой

Два жителя Новосибирской области погибли в результате стрельбы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Два жителя Новосибирской области погибли в результате стрельбы. Еще двое попали в больницу. Инцидент произошел в селе Толмачево в субботу, 29 апреля.
Между местным жителем и четырьмя мужчинами завязался конфликт. В какой-то момент сибиряк достал оружие. Разборки происходили на улице Центральной.
Известно, что в ходе конфликта погиб мужчина, недавно вернувшийся из зоны СВО. Второй погибший − житель поселка Коченево. Двое получили ранения – их доставили в местную больницу.
Подозреваемого в стрельбе задержали. К делу подключились следователи, они устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает «Царьград Новосибирск» со ссылкой на СУ СК РФ по НСО.
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