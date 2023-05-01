324-летняя сосна из Бердска может стать деревом России

Хвойная красавица высотой с девятиэтажный дом и обхватом в четыре метра. Фото: Минприроды НСО

В Новосибирской области 324-летняя сосна борется за титул «Главного дерева страны». Голосование в рамках конкурса «Российское дерево года − 2023» стартовало в понедельник, 1 мая.

Наша сибирская участница растет на поляне в Образовательном парке имени Олега Кошевого в Бердске. Хвойная красавица высотой с девятиэтажный дом и обхватом в четыре метра.

− Дерево является свидетелем многих исторических событий: образования города, подвигов земляков, − сообщали ранее в Минприроды НСО.

Голосование продлится до 1 августа. Занявшее первое место дерево ждет комплекс оздоровительных процедур.

Отдать голос за сосну из Бердска можно на сайте конкурса.

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