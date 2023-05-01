В Новосибирске пьяный водитель сбил пешеходный знак и скрылся с места ДТП

Водитель снес знак пешеходного перехода, а после поехал по встречке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске пьяный водитель устроил переполох на пересечении Гурьевской и Ленинградской. Он снес знак пешеходного перехода, а после поехал по встречке, спеша покинуть место ДТП.

Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск», ДТП произошло примерно в 22:00 30 апреля. По словам очевидцев, водитель двигался на сломанном автомобиле. Переднее колесо машины виляло в разные стороны.

Повалив знак, нарушитель поехал в сторону улицы Толстого. При этом он выбрал не ту полосу движения и оказался на встречке. Спустя некоторое время водитель скинул номера и бросил свое авто.

В Госавтоинспекции по Новосибирску отреагировали на публикацию.

− По данному факту сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение к административной ответственности, − отметили они.

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