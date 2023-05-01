Новую школу построят в центре Новосибирска в 2028 году

В центре Новосибирска в 2028 году собираются построить новую школу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Новосибирска в 2028 году собираются построить новую школу. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Департаменте образования мэрии города.

Речь идет об участке на улице Якушева. Там на данный момент стоит старая школа, построенная еще в 1912 году. Несколько помещений в ней признаны аварийными.

− Здание является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется законом. По данной причине снос его не планируется. Строительство нового здания общеобразовательной организации на земельном участке по улице Якушева будет производиться с учетом существующего на нем здания старой школы, восстановление которого будет предусмотрено с началом нового строительства, − рассказали КП-Новосибирск в муниципалитете.

Новая школа будет рассчитана на 825 мест. Земельный участок для строительства учебного заведения зарезервирован, однако его формирование задерживается из-за расположенных на нем частных строений.

Предполагается, что работы начнут в 2028 году.

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