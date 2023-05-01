В Новосибирске 34-летний мужчина залез в частный дом и вынес оттуда вещей на 150 тысяч рублей

Мужчина разбил стекло в одном из окон и проник внутрь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 34-летний мужчина украл из частного дома смартфон, золотые серьги и наручные часы. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Выяснилось, что целью злоумышленника стал частный дом по улице 2-я Марата. Мужчина разбил стекло в одном из окон и проник внутрь.

Заявление о краже от хозяина дома поступило 28 апреля. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Спустя некоторое время подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Первомайского района.

− Похищенное имущество обнаружено и изъято сотрудниками полиции, − уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ (Кража). Новосибирца заключили под стражу.

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