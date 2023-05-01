В Новосибирске потратят 447 тысяч рублей на видеоролики для «Бессмертного полка»

На онлайн-версию «Бессмертного полка» в Новосибирске потратят 447 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На онлайн-версию «Бессмертного полка» в Новосибирске потратят 447 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Закупку разместили 29 апреля. Заказчиком выступил Музей Новосибирска. В соответствии с документацией, нужно будет создать виртуальную выставку «Бессмертный полк новосибирцев».

Вскоре определился исполнитель заказа. Конкурс выиграла компания «Видео-Дата».

Известно, что фото- и видеоматериалы с участниками Великой Отечественной войны покажут в двух местах. Первое – это экран стелы «Новосибирск − Город трудовой доблести» на площади Калинина. Вторая площадка расположится на площади Ленина.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 1 мая завершается прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году оно пройдет в виртуальном формате.

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