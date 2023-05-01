В Новосибирской области отменили все ограничения из-за COVID-19

Ограничения из-за COVID-19 отменили в Новосибирской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничения из-за COVID-19 отменили в Новосибирской области. Они перестали действовать с 30 апреля и больше не продлевались.

Напомним, 28 февраля в регионе на два месяца продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Это было связано с тем, что в Новосибирской области продолжали фиксировать заболеваемость ковидом.

В воскресенье, 30 апреля, срок действия ограничений как раз истек. Новых постановлений на сайте правительства не опубликовано.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске выросло количество заболевших описторхозом.

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