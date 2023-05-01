«Состоит на учете в ПДН»: полиция поймала подростка, который может быть причастен к поджогу кладбища под Новосибирском

По данному факту проводится проверка. Фото: АСТ-54

В Новосибирской области полиция заинтересовалась инцидентом на кладбище в Шипуново Искитимского района. Неизвестные сожгли и разгромили несколько могил. Как сообщили в ГУ МВД России по региону – подозреваемого в совершении акта вандализма удалось поймать. Это подросток 13 лет.

Заявление в полицию поступило 29 апреля, сам инцидент произошел 28-го числа.

− В настоящее время установлен несовершеннолетний, возможно причастный к данному правонарушению. 13-летний мальчик состоит на учете в ПДН, − сообщили в МВД.

Если все подтвердится, на законного представителя подростка составят административный протокол по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

По данному факту проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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