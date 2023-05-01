К концу рабочей недели в Новосибирске потеплеет до +21 градуса

Пятница, 5 мая, станет самым теплым днем – воздух прогреется до +21. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики обрадовали жителей Новосибирска прогнозом − к концу рабочей недели в городе потеплеет до +21 градуса. Об этом сообщает сайт Gismeteo.

Причем воздух будет прогреваться постепенно. В понедельник, 1 мая, будет +3, во вторник до +6, в среду – уже +12. В четверг столбик термометра поднимется до отметки +16.

Пятница, 5 мая, станет самым теплым днем – воздух прогреется до +21, местами до +23 градусов. Однако будет пасмурно, синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Зато выходные – 6, 7, 8 и 9 мая, будут солнечными, хоть и чуть менее теплыми.

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