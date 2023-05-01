Подожгли и забросали захоронения кирпичами: под Новосибирском вандалы разгромили кладбище

Под Новосибирском вандалы подожгли и разворотили несколько могил. Фото: АСТ-54

Под Новосибирском вандалы подожгли и разворотили несколько могил. Все произошло на кладбище в Шипуново Искитимского района.

Как сообщили в группе «АСТ-54», хулиганы орудовали на кладбище 28 апреля. По словам местных, неизвестные осквернили захоронение погибшего участника СВО – срезали георгиевские ленточки, подожгли венки. Из-за их действий сильно оплавилась оградка.

− У других захоронений где-то сломали памятник, где-то забросали кирпичами, камнями, − говорят искитимцы.

По их словам, подобное происходит не в первый раз. Местные жители подозревают, что поджог могли устроить подростки. Сибиряки надеются найти и наказать виновных.

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