Подожгли и забросали захоронения кирпичами: под Новосибирском вандалы разгромили кладбище

Под Новосибирском вандалы подожгли и разворотили несколько могил. Фото: АСТ-54
Под Новосибирском вандалы подожгли и разворотили несколько могил. Все произошло на кладбище в Шипуново Искитимского района.
Как сообщили в группе «АСТ-54», хулиганы орудовали на кладбище 28 апреля. По словам местных, неизвестные осквернили захоронение погибшего участника СВО – срезали георгиевские ленточки, подожгли венки. Из-за их действий сильно оплавилась оградка.
− У других захоронений где-то сломали памятник, где-то забросали кирпичами, камнями, − говорят искитимцы.
По их словам, подобное происходит не в первый раз. Местные жители подозревают, что поджог могли устроить подростки. Сибиряки надеются найти и наказать виновных.
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