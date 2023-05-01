«Водитель Лексуса прав, а вот тот, кто снимал...»: автоэксперт прокомментировал обсуждаемое видео о конфликте водителей в пробке в Новосибирске

Водитель «Лексуса» и еще один автомобилист не могли договориться, кто кого пропустит. Фото: скриншот из видео / АСТ-54

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков прокомментировал дорожный конфликт на улице Аэропорт. Там водитель «Лексуса» и еще один автомобилист не могли договориться, кто кого пропустит.

Напомним, Lexus ехал по встречке, желая обогнать пробку. Внезапно перед иномаркой возникла другая машина – ее водитель развернулся, чтобы поехать в обратном направлении. В итоге «Лексусу» пришлось сдавать задом, а «оппонент» то и дело его подпирал.

Многие осудили именно водителя «Лексуса», назвав его автохамом. Однако Вячеслав Ашурков так не считает. Свою позицию он высказал в разговоре с КП-Новосибирск.

− По правилам дорожного движения водитель, прежде чем совершить разворот, обязан убедиться в безопасности маневра. Однако человек на видео этого не сделал, в него чуть не въехал Lexus. Это можно расценивать как создание аварийной ситуации. Далее – вместо того, чтобы пропустить «Лексус», он начинает его жать. Никаких знаков, ограничивающих движение по встречной полосе, у «Лексуса» не было, он имел право обгонять. Двойной сплошной тоже нет, − объяснил КП-Новосибирск автоэксперт. − Водитель «Лексуса» − прав, а вот тот, кто снимал...

Вячеслав добавил – создалось такое впечатление, будто водитель второго авто специально развернулся перед «Лексусом» и стал его давить.

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