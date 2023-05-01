Доставайте зонтики: в Новосибирске 1 мая похолодает и пойдет снег с дождем

В Новосибирске пойдет снег с дождем. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

в Новосибирске 1 мая похолодает и пойдет снег с дождем. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

- Ночью 1 мая столбики термометров в городе опустятся до-3, а в области до -6. Днем температура воздуха составит +4…+6 градусов и пойдет снег с дождем. Ветер подует северный с порывами до 9 метров в секунду, - обещают метеорологи.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в городе будет пасмурно и пойдет снег. Атмосферное давление составит 748-751 миллиметр ртутного столба.

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