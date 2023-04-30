Рыбу надо обрабатывать. Фото: "Ведомости Законодательного Собрания НСО"

В Новосибирске выросло количество заболевших описторхозом. Как сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания НСО», это может быть из-за местной речной рыбы, купленной на стихийном рынке и не прошедшей обработку.

- Главным очагом заражения учёные считают весь Обь-Иртышский бассейн и отмечают, что на карте Новосибирской области самыми опасными зонами являются Венгеровский, Куйбышевский районы и Новосибирск, - уточняется в публикации издания.

Сейчас эксперты настаивают на том, что любую речную рыбу нужно хорошо приготовить: жарить и варить не меньше 30 минут. Так она проходит термическую обработку.

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