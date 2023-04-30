«Экология по-осеннему и впинано с изморством»: названы самые смешные ошибки, совершенные на «Тотальном диктанте»

Названы самые смешные ошибки, допущенные в диктанте. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске назвали самые смешные ошибки, совершенные на «Тотальном диктанте». Их разбирали во время награждения отличников в кинотеатре «Победа».

Одна из самых первых ошибок была допущена уже в названии текста. Вместо «Экологии по Арсеньеву» кто-то написал «Экология по-осеннему Дэ Каль Дэрсу».

Кто-то умудрился изменить название текста. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Еще одна забавная ошибка, по мнению организаторов диктанта была допущена в словосочетании «горно-таежным дебрям». В чьем-то тексте горы превратились в «порно-таежные дебри бального (а должно быть Дальнего – прим.ред.) Востока».

Вот так горы приобрели другой смысл в тексте. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Креатив сибиряков на этом не закончился. В тексте было предложение – «оно было впитано им сызмальства». Кто-то из написавших услышал это совсем иначе – «оно было впинано им с изморством».

Интересно, а сложно было пинать? Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Некоторые, видимо, вспоминали своих домашних животных. Барсук по волшебному взмаху ручки превратился в Барсика, а енот в своего «брата» - энота.

Енот превратился в энота. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

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