«Экология по-осеннему и впинано с изморством»: названы самые смешные ошибки, совершенные на «Тотальном диктанте»

Названы самые смешные ошибки, допущенные в диктанте.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске назвали самые смешные ошибки, совершенные на «Тотальном диктанте». Их разбирали во время награждения отличников в кинотеатре «Победа».
Одна из самых первых ошибок была допущена уже в названии текста. Вместо «Экологии по Арсеньеву» кто-то написал «Экология по-осеннему Дэ Каль Дэрсу».
Кто-то умудрился изменить название текста.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Еще одна забавная ошибка, по мнению организаторов диктанта была допущена в словосочетании «горно-таежным дебрям». В чьем-то тексте горы превратились в «порно-таежные дебри бального (а должно быть Дальнего – прим.ред.) Востока».
Вот так горы приобрели другой смысл в тексте.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Креатив сибиряков на этом не закончился. В тексте было предложение – «оно было впитано им сызмальства». Кто-то из написавших услышал это совсем иначе – «оно было впинано им с изморством».
Интересно, а сложно было пинать?
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Некоторые, видимо, вспоминали своих домашних животных. Барсук по волшебному взмаху ручки превратился в Барсика, а енот в своего «брата» - энота.
Енот превратился в энота.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
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