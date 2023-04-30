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НовостиОбщество30 апреля 2023 16:50

СК РФ показали видео с места жесткой посадки самолета в Новосибирске

Следователи и прокуратура устанавливают все обстоятельства произошедшего
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Самолет упал в Заельцовском районе. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет упал в Заельцовском районе. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

СК РФ показали видео с места жесткой посадки самолета в Новосибирске. На кадрах видно, что воздушное судно упало на деревья.

После жесткого приземления пилот не пострадал.

Напомним, что ЧП произошло днем 30 апреля. Легкомоторный самолет «Cessna 172» совершил неудачную посадку в Заельцовском районе недалеко от «Городского аэропорта».

К делу подключились прокуратура и следователи. Им предстоит выяснить почему легкомоторный самолет не смог нормально приземлиться.

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