Самолет упал в Заельцовском районе. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

СК РФ показали видео с места жесткой посадки самолета в Новосибирске. На кадрах видно, что воздушное судно упало на деревья.

После жесткого приземления пилот не пострадал.

Напомним, что ЧП произошло днем 30 апреля. Легкомоторный самолет «Cessna 172» совершил неудачную посадку в Заельцовском районе недалеко от «Городского аэропорта».

К делу подключились прокуратура и следователи. Им предстоит выяснить почему легкомоторный самолет не смог нормально приземлиться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber