«Успел отметить 18-летие»: в Новосибирске нашли двух пропавших подростков из Кузбасса

Подростков поймала полиция.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске нашли двух пропавших подростков из Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
- В Белово без вести пропали два 17-летних местных жителя. Заявление в полицию поступило 27 апреля, хотя парни пропали раньше. «Информация об их поиске была отправлена в соседние регионы», —сообщили в пресс-службе.
Подростков задержали сотрудники ППС в Новосибирске.
- Один из них успел отметить свое 18-летние, - уточнили в ведомстве.
Парней уже вернули в Белово. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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