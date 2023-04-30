«Успел отметить 18-летие»: в Новосибирске нашли двух пропавших подростков из Кузбасса

Подростков поймала полиция. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске нашли двух пропавших подростков из Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

- В Белово без вести пропали два 17-летних местных жителя. Заявление в полицию поступило 27 апреля, хотя парни пропали раньше. «Информация об их поиске была отправлена в соседние регионы», —сообщили в пресс-службе.

Подростков задержали сотрудники ППС в Новосибирске.

- Один из них успел отметить свое 18-летние, - уточнили в ведомстве.

Парней уже вернули в Белово. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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