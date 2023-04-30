Водителя мотоцикла забрали в больницу. Фото: Госавтоинспекция

В Новосибирске мотоцикл врезался в иномарку на Красном проспекте. ДТП произошло вечером 30 апреля.

- За рулем машины «Ниссан Марч» сидел 24-летний водитель. Он ехал по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина в сторону площади Калинина. Около дома по адресу Красный проспект, 98 он столкнулся с мотоциклистом, - сообщили в Госавтоинспекции.

После этого, мотоциклист врезался в проезжающую мимо иномарку.

Водителя мотоцикла забрали в больницу. Характер травм уточняется.

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