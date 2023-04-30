Жара, как будто летом: в Новосибирске опубликовали точный прогноз на первую майскую неделю

В Новосибирск придет тепло. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирские синоптики дали точный прогноз погоды на первую майскую неделю. Смотря на прогноз, складывается ощущение, что в столицу Сибири придет настоящее лето.

Как сообщает сайт «Gismeteo», воздух будет прогреваться постепенно. В начале недели температура будет колебаться от +4 до +12. Самый жаркий день на неделе – пятница 5 мая. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

Судя по прогнозу на сервисе «Яндекс Погода» вся неделя будет пасмурная, но теплая. В среднем днем температура воздуха составит +12…+15 градусов, а ночью будет опускаться до +10.

Ветер подует юго-западный со скоростью до 3 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber