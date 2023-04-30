Дело рассматривалось в Ленинском районном суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области осудили застройщика за обман долщиков на 200 миллионов рублей. Как удалось установить правоохранителям, в 2016 году директор строительной фирмы незаконно признал каркас строящегося дома непригодным для проживания и решил, что его надо будет сносить.

- В рабочем поселке Краснообск у фигуранта возник умысел возвести на месте утвержденного проектно-сметной документацией 17-ти этажного дома, новое 24-х этажное здание, с большим количеством квартир, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

В итоге, новый дом не построили, а новосибирцы остались без квартир. Было возбуждено уголовное дело по статье злоупотребление полномочиями. Пострадавшими признаны 24 человека, а ущерб составил более 200 миллионов рублей.

- В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемого автомобиль и земельный участок, принадлежащий строительной компании. Приговором Ленинского районного суда мужчина признан виновным и ему дали 1,6 года условного срока, - уточнили в ведомстве.

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