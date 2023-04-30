«Кормим молочными смесями и детскими кашками»: детеныши лемуров вари из новосибирского зоопарка попали в приемную семью

Светлана стала приемной мамой для лемуров. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

Детеныши лемуров вари из новосибирского зоопарка попали в приемную семью. Мама родила двоих здоровых малышей, но отказалась кормить. Заботу о новорожденных взяла на себя заведующая ветеринарным отделом Светлана Верхоланцева.

- Маленьких лемуров мы кормим молочной смесью и детскими кашами из маленького шприца с помощью специальной насадки. Когда я забирала их домой, то они были в переноске. Когда были холодные дни, в переноску клали грелку. У меня дома, как и в зоопарке, для малышей сделан специальный манеж для игр и отдыха, - рассказала Светлана Верхоланцева.

Лемуры подросли и учатся есть сами. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

Сейчас лемуры подросли и им сменили рацион питания. Они сами едят с миски и Светлана балует приемышей кусочками мягких фруктов.

Лемуры Вари – вид животных, находящихся под угрозой исчезновения. В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило красные вари содержатся с 1990 года.

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