«Повреждены кабина и шасси»: В Новосибирске неудачно приземлился частный легкомоторный самолет

Самолет совершил неудачную посадку. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирске неудачно приземлился частный легкомоторный самолет. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
- По предварительным данным, около 17.00 при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно «Cessna 172» совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе, - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, у самолета повреждены кабина, шасси, планер. Экипаж не пострадал.
Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер