«Повреждены кабина и шасси»: В Новосибирске неудачно приземлился частный легкомоторный самолет

Самолет совершил неудачную посадку. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирске неудачно приземлился частный легкомоторный самолет. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- По предварительным данным, около 17.00 при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно «Cessna 172» совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе, - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, у самолета повреждены кабина, шасси, планер. Экипаж не пострадал.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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