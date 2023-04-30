Первый вант установлен. Фото: t.me/vis_group

В Новосибирске смонтировали первую ванту на четвертом мосту через Обь. Об этом сообщили в телеграм-канале группы «ВИС».

- Всего мостостроителям предстоит установить 70 вант, которые будут удерживать 3 пролёта моста общей длиной 380 метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн, - говорится в посте.

Компания, строящая мост, отметила, что самая длинная ванта составит 235 метров, а самая коротка – 63 метра.

Ванты будут выполнены из параллельных высокопрочных монопрядей, каждая из которых состоит из 30 проволок.

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