Губернатор поздравил выпускников. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирска Андрей Травников поздравил выпускников НВВКУ с окончанием училища. Об этом сообщается на сайте правительства НСО.

- Вы прошли подготовку в одном из лучших военных вузов Российской Федерации. За период службы вы получили уникальный опыт, потому что наше училище было одним из формирователей сибирских полков, составленных из мобилизованных бойцов. Каждый из вас участвовал в подготовке этих воинских формирований, передавал частицу полученных в училище знаний тем бойцам, которые уже полгода, быстро пройдя адаптацию, психологическую перестройку с гражданской жизни на военную, достойно выполняют воинские задачи, поставленные перед нашими сибирскими подразделениями, - выступил перед выпускниками Андрей Травников, губернатор НСО.

Губернатор пообещал, что даже после выпуска Новосибирская область будет гордиться и следить за достижениями воспитанников НВВКУ.

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