«Выкидывала вещи из окна»: жительница Новосибирска напугала соседей своим поведением

Женщина выкидывала вещи из окна. Фото: спасатели "МАСС"
Жительнице Новосибирска потребовалась помощь спасателей «МАСС». К ним поступило сообщение, что она выкидывает вещи из своего окна.
- Дом находился на улице Терешкова. Выехав по указанному адресу, спасатели обеспечили доступ в квартиру для сотрудников отдела полиции и врачей скорой помощи, - говорится в группе.
50-летнюю сибирячку передали врачам для осмотра.
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