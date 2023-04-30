«Выкидывала вещи из окна»: жительница Новосибирска напугала соседей своим поведением

Женщина выкидывала вещи из окна. Фото: спасатели "МАСС"

Жительнице Новосибирска потребовалась помощь спасателей «МАСС». К ним поступило сообщение, что она выкидывает вещи из своего окна.

- Дом находился на улице Терешкова. Выехав по указанному адресу, спасатели обеспечили доступ в квартиру для сотрудников отдела полиции и врачей скорой помощи, - говорится в группе.

50-летнюю сибирячку передали врачам для осмотра.

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