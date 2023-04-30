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НовостиОбщество30 апреля 2023 6:55

Новосибирский солдат исполнил песню «День победы» в зоне СВО

Он сыграл ее на гитаре
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчине подпевали все бойцы. Фото: скриншот из видео "КСМ, Березовое, Сокольники"

Мужчине подпевали все бойцы. Фото: скриншот из видео "КСМ, Березовое, Сокольники"

Новосибирский солдат исполнил песню «День победы» в зоне СВО. Видео появилось в группе «КСМ, Березовое, Сокольники».

На кадрах солдаты передают привет родным городам: Черепаново, Маслянино, Новосибирск. А после все вместе исполняют песню «День победы».

В комментариях подписчики группы пожелали удачи нашим военным и передали ответные приветы.

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