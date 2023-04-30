Мужчине подпевали все бойцы. Фото: скриншот из видео "КСМ, Березовое, Сокольники"

Новосибирский солдат исполнил песню «День победы» в зоне СВО. Видео появилось в группе «КСМ, Березовое, Сокольники».

На кадрах солдаты передают привет родным городам: Черепаново, Маслянино, Новосибирск. А после все вместе исполняют песню «День победы».

В комментариях подписчики группы пожелали удачи нашим военным и передали ответные приветы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber