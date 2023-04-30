«Споткнулся и упал»: новосибирец разбил голову на рок-фестивале «Маевка-2023»

Мужчина поцарапал голову об ветки. Фото: спасатели "МАСС"

Новосибирец разбил голову на рок-фестивале «Маевка-2023». Он проходил в Советском районе на улице Пирогова 29 апреля. На фестивале дежурили спасатели «МАСС». Они то и рассказали о случившемся.

- Мужчина споткнулся и упал на землю, поцарапав голову об лежавшие ветки, - говорится в группе.

Спасатели обработали мужчине рану на голове и наложили повязку. После этого любитель рока отправился дальше слушать песни любимых исполнителей.

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