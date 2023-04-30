«Споткнулся и упал»: новосибирец разбил голову на рок-фестивале «Маевка-2023»

Мужчина поцарапал голову об ветки. Фото: спасатели "МАСС"
Новосибирец разбил голову на рок-фестивале «Маевка-2023». Он проходил в Советском районе на улице Пирогова 29 апреля. На фестивале дежурили спасатели «МАСС». Они то и рассказали о случившемся.
- Мужчина споткнулся и упал на землю, поцарапав голову об лежавшие ветки, - говорится в группе.
Спасатели обработали мужчине рану на голове и наложили повязку. После этого любитель рока отправился дальше слушать песни любимых исполнителей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер