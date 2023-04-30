Вагон отцеплен от состава. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Следователи начали доследственную проверку по факту протечки вагона с аммиачной водой. Напомним, что ЧП произошло рано утром 30 апреля на станции «Инская» в Новосибирской области.

- Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту обнаружения течи аммиачной воды из вагона грузового поезда, по статье нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, - сообщили в ведомстве.

Уже приняты меры по ликвидации разлива. Вагон отцеплен от состава грузового поезда.

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