Искитимцы пожаловались на водителя, сбивающего на машине собак: полиция начала проверку

Искитимцы пожаловались на водителя, сбивающего собак.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирской области полиция начала проверку после жалоб людей на водителя в Искитиме, специально наезжающего на собак на машине.
— По данной информации, выявленной в сети, в настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, машина действительно переезжает собаку, бросившуюся ей под колеса. Но водитель не останавливается, и не выходит посмотреть, что с животным, а продолжает ехать дальше.
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