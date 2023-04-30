Искитимцы пожаловались на водителя, сбивающего на машине собак: полиция начала проверку

Искитимцы пожаловались на водителя, сбивающего собак. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области полиция начала проверку после жалоб людей на водителя в Искитиме, специально наезжающего на собак на машине.

— По данной информации, выявленной в сети, в настоящее время проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, машина действительно переезжает собаку, бросившуюся ей под колеса. Но водитель не останавливается, и не выходит посмотреть, что с животным, а продолжает ехать дальше.

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