Информация появилась на сайте мэрии. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В мэрии Новосибирска опубликовали доходы главы департамента Александра Горнштейна. Он возглавляет департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска.

Согласно документу его декларированный доход составил 2 миллиона рублей за 2022 год, а его супруги – 5,5 миллионов рублей.

Так же в общедолевой собственности чиновника имеется квартира площадью 64,4 квадратного метра.

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