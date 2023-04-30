Информация появилась на сайте мэрии.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В мэрии Новосибирска опубликовали доходы главы департамента Александра Горнштейна. Он возглавляет департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска.
Согласно документу его декларированный доход составил 2 миллиона рублей за 2022 год, а его супруги – 5,5 миллионов рублей.
Так же в общедолевой собственности чиновника имеется квартира площадью 64,4 квадратного метра.
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