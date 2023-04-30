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НовостиОбщество30 апреля 2023 5:55

Хотел проучить автохама, не дав ему выехать по встречке: видео о конфликте водителей в Новосибирске разделило аудиторию

В Новосибирске водитель на Lexus поспорил с водителем в пробке
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Водители поспорили на дороге. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Водители поспорили на дороге. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске водитель «Lexus» и еще один автомобилист не поделили дорогу. Инцидент произошел в Заельцовском районе на улице Аэропорт. Ролик появился в группе «АСТ-54».

- На выезде с улицы Аэропорт на Мочищенское шоссе часто образовывается затор. И неравнодушный водитель решил проучить хама на седане «Lexus», нарушающего ПДД, - сообщил подписчик группы.

На кадрах видно, что автомобилист разворачивается и выезжает на встречную полосу. Как вдруг прямо перед ним возникает иномарка. Видимо, он так захотел объехать пробку.

В итоге, мужчина загнал водителя иномарки на обочину, а тот в ответ его отматерил.

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