«Разбил стекло в машине и окно дома»: на улице Вавилова в Новосибирске задержали дебошира

В Новосибирске на улице Вавилова неадекватный мужчина разбил стекло в машине и окно в жилом доме. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске на улице Вавилова неадекватный мужчина разбил стекло в машине и окно в жилом доме. Инцидент произошел в ночь на 29 апреля. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

— Около 00:20 на улице Вавилова неадекватный гражданин разбил стекло в машине и на первом этаже, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О случившемся люди рассказали в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

Угомонить дебошира вышли местные жители и прохожие. Сам мужчина при этом не переставал звать «милицию». Впрочем, полиция действительно вскоре прибыла на место.

— В полицию поступило сообщение о неадекватном гражданине, повредившем имущество, на место выехали сотрудники ППС, доставили гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается сумма ущерба. По её результатам будет принято процессуальное решение, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

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