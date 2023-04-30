«Тараканы переползали к соседям»: приставы показали фото из квартиры новосибирской пенсионерки-«Плюшкина», откуда вывезли КАМАЗ мусора

Входить в квартиру пришлось в спецзащите. Фото: УФССП по НСО

Судебные приставы показали фото из квартиры новосибирской пенсионерки-«Плюшкина», откуда вывезли КАМАЗ мусора. Напомним, история развернулась в одном из домов на улице Бориса Богаткова. Местная жительница превратила свое жилье в настоящую помойку: на нее жаловались соседи, суд обязал ее убрать квартиру из соображений пожарной безопасности, но делать она это не собиралась. Не подействовали на сибирячку с синдромом «Плюшкина» и штрафы.

Волонтеры вынесли КАМАЗ мусора из квартиры. Фото: УФССП по НСО

Тогда судебные приставы вместе с волонтерами приехали домой к женщине, и, пока соседи отвлекали ее разговорами, вынесли из квартиры мусор. Его было столько, что хватило до краев наполнить целый КАМАЗ.

Женщина копила мусор годами.

Входить в квартиру волонтерам пришлось в целлофановых накидках, перчатках и масках, ведь из-за сильной вони дышать там было просто невозможно. Кругом ползали тараканы, которые уже начали переползать в квартиры соседей, и летали мухи.

По квартире ползали тараканы и летали мухи. Фото: УФССП по НСО

В жилье стоял ужасный запах. Фото: УФССП по НСО

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