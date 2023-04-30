В Новосибирской области произошла утечка аммиачной воды из вагона грузового поезда

Вагон отцепили от состава. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новосибирской области произошла утечка из вагона с аммиачной водой. Протечку обнаружили на станции «Инская», когда проверяли техническое состояние вагонов грузового поезда.
- Поезд шел до станции «Усть-Илимск». В одном из вагонов была выявлена течь аммиачной воды, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как сообщили в ведомстве, специалисты все быстро устранили, а сам вагон отцеплен от грузового состава.
- Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, - уточнили в прокуратуре.
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