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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 4:32

В Новосибирской области произошла утечка аммиачной воды из вагона грузового поезда

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Вагон отцепили от состава. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Вагон отцепили от состава. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирской области произошла утечка из вагона с аммиачной водой. Протечку обнаружили на станции «Инская», когда проверяли техническое состояние вагонов грузового поезда.

- Поезд шел до станции «Усть-Илимск». В одном из вагонов была выявлена течь аммиачной воды, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, специалисты все быстро устранили, а сам вагон отцеплен от грузового состава.

- Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, - уточнили в прокуратуре.

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