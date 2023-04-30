«Пинали двери, обхаркали видеокамеру»: под Новосибирском подростки устроили дебош возле подъезда

По словам жильцов дома, подростки устроили дебош возле подъезда. Фото: vk.com/chp54
Под Новосибирском подростки устроили дебош возле одного из подъездов. Инцидент произошел в городе Бердске на улице Лунная 28 апреля.
- Они разбили камеру, пинали двери, перегородку, обхаркали всю видеокамеру, - рассказывают жильцы дома.
Пост о случившемся появился в группе «ЧП Новосибирск». Автор поста так же приложил скриншот с видеокамеры.
- Просим провести проверку по данному факту и привлечь виновных лиц к ответственности, - просит автор поста.
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