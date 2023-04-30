«Пинали двери, обхаркали видеокамеру»: под Новосибирском подростки устроили дебош возле подъезда

По словам жильцов дома, подростки устроили дебош возле подъезда. Фото: vk.com/chp54

Под Новосибирском подростки устроили дебош возле одного из подъездов. Инцидент произошел в городе Бердске на улице Лунная 28 апреля.

- Они разбили камеру, пинали двери, перегородку, обхаркали всю видеокамеру, - рассказывают жильцы дома.

Пост о случившемся появился в группе «ЧП Новосибирск». Автор поста так же приложил скриншот с видеокамеры.

- Просим провести проверку по данному факту и привлечь виновных лиц к ответственности, - просит автор поста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber