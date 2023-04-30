Авария произошла 30 апреля.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске иномарка влетела в забор на проезде Энергетиков. ДТП произошло на проезде Энергетиков недалеко от улицы Станционной.
Машина врезалась в забор. Фото: скриншот из группы "АСТ-54"
Как сообщают очевидцы в сервисе «2GIS» разбитая машина стоит в левом ряду. Сейчас из-за аварии на мосту собирается большая пробка.
Все обстоятельства ДТП еще не известны.
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