Авария произошла 30 апреля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске иномарка влетела в забор на проезде Энергетиков. ДТП произошло на проезде Энергетиков недалеко от улицы Станционной.

Машина врезалась в забор. Фото: скриншот из группы "АСТ-54"

Как сообщают очевидцы в сервисе «2GIS» разбитая машина стоит в левом ряду. Сейчас из-за аварии на мосту собирается большая пробка.

Все обстоятельства ДТП еще не известны.

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