Сергей Волосников погиб 8 февраля. Фото: vk.com/kuibyshevskiy_nso

Доброволец из Новосибирской области Сергей Волосников погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.

- Сергей Петрович родился в деревне Марта Иркусткой области. Позже переехал в село Чумаково. Там закончил школу. С началом специальной военной операции принял решение встать на защиту Родины. Сергей Петрович погиб 8 февраля 2023 года, - сообщается на странице администрации.

Прощание с Сергеем Волосниковым состоится сегодня, 30 апреля в Чумаковском КДЦ.

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