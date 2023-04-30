Сергей Волосников погиб 8 февраля. Фото: vk.com/kuibyshevskiy_nso
Доброволец из Новосибирской области Сергей Волосников погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.
- Сергей Петрович родился в деревне Марта Иркусткой области. Позже переехал в село Чумаково. Там закончил школу. С началом специальной военной операции принял решение встать на защиту Родины. Сергей Петрович погиб 8 февраля 2023 года, - сообщается на странице администрации.
Прощание с Сергеем Волосниковым состоится сегодня, 30 апреля в Чумаковском КДЦ.
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