«Я стояла и жевала в стороне»: в Новосибирске пенсионерку хотели выгнать с Центрального рынка за принесенный с собой пирожок

Пенсионерка купила пирожок в ларьке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 78-летнюю пенсионерку хотели выгнать с Центрального рынка за принесенный с собой пирожок. Галина Александровна приехала туда за продуктами. Пока ходила между рядами, устала и решила перекусить.

- Я купила в ларьке пирожок и пошла в сторону «Гастрокорта», потому что там тоже есть вход на рынок. Пошла шла, начала есть его. Зашла в дверь, где находится «Гастрокорт», встала в сторонке и жевала. Ко мне тут же подошел охранник и начал расспрашивать, где я купила пирожок и попытался выпроводить меня, - рассказала КП-Новосибирск Галина Александровна.

По словам женщины, она начала заверять охранника, что никуда со своим идти не собирается.

- Меня, конечно не выгнали, но после этой попытки остался неприятный осадок, - говорит сибирячка.

Напомним, ранее на Центральный рынок не пустили блогера из Новосибирской области. Охранникам не понравилось, как он был одет.

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