Бастующие третьеклассники из новосибирской гимназии перешли на дистанционную учебу

В мэрии сообщили, что школьники учатся дистанционно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Третьеклассники из новосибирской гимназии, устроившие двухнедельный бойкот и переставшие ходить на уроки, перешли на дистанционную учебу. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии города.

— В настоящее время ученики 3А класса приступили к обучению в заочной форме, в том числе и с использованием дистанционных образовательных технологий. Права детей на образование реализованы, — пояснили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Напомним, истоки конфликта зародились еще зимой прошлого года. Тогда еще второклашек новосибирской гимназии отпустили с уроков пораньше. Дети увидели неубранную кучу снега около школы и стали резвиться на этой горке. Во время игры одной из девочек сильно прилетело по спине. У школьницы диагностировали оказался компрессионный перелом двух позвонков. Ее мама уверена, что случилось ЧП из-за того, что педагог недосмотрела за детьми. Женщина добилась возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». Но на защиту педагога встали родители других детей. Они выступили против мамы школьницы, сообщив, что проблемы во взаимодействии с ней есть у всех, как, впрочем и проблемы в общении с ее дочерью есть у детей. В итоге взрослые сказали детям не ходить в школу.

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