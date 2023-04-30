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НовостиОбщество30 апреля 2023 0:00

До -4 градусов! В Новосибирск снова придет похолодание и мокрый снег

В Новосибирске 30 апреля похолодает до -4 градусов
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в воскресенье, 30 апреля, придет похолодание и пасмурная погода.

В Новосибирске в воскресенье, 30 апреля, придет похолодание и пасмурная погода.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске в воскресенье, 30 апреля, придет похолодание и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься вплоть до -4 градусов.

— В воскресенье, 30 апреля, ночью температура опустится до -1…+1 градуса, в пригороде — до -4. Днем потеплеет до +6…+8 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Синоптики сервиса Яндекс. Погода обещают сибирякам мокрый снег ночью 30 апреля.

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