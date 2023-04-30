«От ВАЗа почти ничего не осталось»: очевидцы рассказали подробности ДТП под Новосибирском, где погибли три человека

Очевидцы рассказали подробности ДТП под Новосибирском, где погибли три человека. Фото: ГУ МВД по НСО

Очевидцы рассказали подробности ДТП под Новосибирском, где погибли три человека. Напомним, авария случилась на трассе «Иртыш» вечером 28 апреля. Там столкнулись автомобили ВАЗ и «Шкода».

— Мы проезжали это место уже после того, как все случилось. Из-за аварии перекрыли обе полосы трассы, ехать приходилось по обочине. От ВАЗа там практически ничего не осталось, даже нельзя было сразу понять, что это была за машина — только ее задняя часть лежала в кювете, вокруг ходили спасатели. Видимо, там еще были люди, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев. — «Шкода» тоже получила серьезные повреждения, но не такие. Видели, как земле валялось детское кресло… От этого прямо не по себе стало. Были на месте пожарные, реанимация, полиция.

На месте ДТП погиб 21-летний водитель ВАЗа и его 21-летний и 22-летние пассажиры. Четырех человек, включая годовалого ребенка, ехавших в «Шкоде», доставили в больницу с различными травмами.

Обстоятельства произошедшего выясняет ГИБДД. Заинтересовалась случившимся и прокуратура.

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