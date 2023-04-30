Самолет из Новосибирска в Ноябрьск задержали почти на сутки из-за погоды

Самолет из Новосибирска в Ноябрьск задержали почти на сутки. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет из Новосибирска в Ноябрьск задержали почти на сутки. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Так, рейс должен был вылететь в 12:55 29 апреля, но расчетное время отправления изменили на 09:10 30 апреля. Возможной причиной такой задержки могли стать погодные условия в аэропорту прибытия.

Напомним, в марте КП-Новосибирск писала о задержке рейса Новосибирск-Пхукет почти на сутки. Из-за регламентных работ в аэропорту Пхукета и позднего прибытия воздушного судна задержка составила почти 22 часа. В аэропорту тогда застряли 238 пассажиров, из них 53 детей. В причинах разбиралась транспортная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспортная прокуратура проверит суточную задержку рейса из Новосибирска в Пхукет

Вылета ожидают более 200 человек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber