«Показания получали под давлением»: мама парня, обвиняемого в убийстве школьника на пляже «Бумеранг» в Новосибирске, не согласна с результатами расследования

Парня обвиняют в убийстве школьника на пляже. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области/Мария НОВИКОВА/Соцсети

Мама 21-летнего парня, которого обвиняют в убийстве подростка на пляже «Бумеранг» в Новосибирске, не согласна с результатами расследования. Она заявила, что показания в ходе следствия были получены под давлением.

— В эфире федерального канала мать и адвокат подсудимого выразили несогласие с результатами расследования, полагая, что признательные показания были получены под давлением, — сообщили в Следственном комитете РФ. — Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. О. Руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В. Б. Доложить о собранных доказательствах в рамках расследования уголовного дела.

Напомним, произошла история еще в 2018 году: на пляже «Бумеранг» жестоко убили 16-летнего подростка из Кемерова. Он приехал с другом и его семьей отдохнуть на берегу Обского моря. Утром 28 июля подросток пошел в туалет, а вернулся в домик, истекая кровью. Неизвестный нанес ему четыре удара в шею чем-то острым. От полученных травм школьник скончался, так и не успев сказать, кто это сделал.

Убийцу искали три года, а в 2021 году задержали бывшего охранника кемпинга Ивана Прудникова, который к тому времени уже уехал в Калининград. Он стал главным подозреваемым.

По версии следствия, между 21-летним парнем и 16-летним подростком случилась ссора. Школьник вместе с другом заметил ночью в прибрежном парке милующуюся парочку. Это были Иван Прудников и некая девушка. Мальчишки сфотографировали интимный момент на телефон и убежали, а ранним утром один из них пошел в туалет. Он случайно пересекся с охранником и, видимо, решил подшутить над ним, вспомнив события ночи и рассказав о съемке. Итогом стало убийство.

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