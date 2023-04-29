«Изъяли карточки, ноутбуки и 200 тысяч»: в Новосибирске полиция накрыла незаконную сеть игровых терминалов

В Новосибирске полиция накрыла сеть незаконных игровых терминалов. Фото: СКР по НСО/Прокуратура по НСО

В Новосибирске полиция накрыла сеть незаконных игровых терминалов. Она работала в Ленинском районе города.

— По предварительной информации, трое новосибирцев организовали деятельность сети игорных клубов, где играть можно было на специальных терминалах, где уже была установлена программа. Деньги посетители вставляли в купюроприемник терминала. Выигрыши тоже выдавались наличными, — рассказали в областном Следственном комитете.

28 апреля 2023 года следователи вместе с полицейскими, омоновцами, росгвардейцами и прокурорами провели пять обысков в подпольных клубах. Изъяли 15 терминалов, банковские карты, мобильники, ноутбуки и наличку в сумме более 200 тысяч рублей.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по части 3 статьи 171. 2 УК РФ «незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой по предварительному сговору».

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