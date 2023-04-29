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НовостиОбщество29 апреля 2023 12:47

В Новосибирске автомобилисты встали в пробке после закрытия ЖД переезда

Затор образовался вечером в субботу
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске автомобилисты встали в пробку по улице Невельского и Связистов.

В Новосибирске автомобилисты встали в пробку по улице Невельского и Связистов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске днем в субботу, 29 апреля, автомобилисты встали в пробку по улице Невельского и Связистов в сторону улицы Станционной и ж/д переезда. Именно закрытие последнего и послужило причиной транспортного коллапса.

Днем затор растянулся почти на три километра, и стоять в пробке люди могли до получаса. О чем многие возмущенные написали в комментариях сервиса 2ГИС.

К вечеру дорожная ситуация на левом берегу нормализовалась. Общая загруженность городских дорог, по данным сервиса, сейчас составляет 2 балла.