В Новосибирске автомобилисты встали в пробке после закрытия ЖД переезда

В Новосибирске автомобилисты встали в пробку по улице Невельского и Связистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске днем в субботу, 29 апреля, автомобилисты встали в пробку по улице Невельского и Связистов в сторону улицы Станционной и ж/д переезда. Именно закрытие последнего и послужило причиной транспортного коллапса.

Днем затор растянулся почти на три километра, и стоять в пробке люди могли до получаса. О чем многие возмущенные написали в комментариях сервиса 2ГИС.

К вечеру дорожная ситуация на левом берегу нормализовалась. Общая загруженность городских дорог, по данным сервиса, сейчас составляет 2 балла.