В отношении директора «МЕТРО МиР» Александра Мысика возбудили уголовное дело

В Новосибирске возбудили уголовное дело за злоупотрбление полномочиями на руководителя МП «МЕТРО МиР» Александр Мысика. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями на руководителя МП «МЕТРО МиР» Александр Мысика. Его компания выступала застройщиком дома на улице Ельцовская 6/4, который должны были сдать еще в 2018 году.

— Однако с 2018 по 2021 год лица из числа руководителей муниципального предприятия нецелевым образом использовали более 155 миллионов рублей из средств дольщиков, что не позволило завершить строительство объекта в срок, — рассказали в прокуратуре.

Расследование уголовного дела ведомство поставило на контроль.

Напомним, дом на Ельцовской ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года — вернув законное жилье 192 дольщикам.

А для Александра Мысика это уголовное дело станет уже четвертым по счету. В апреле его также обвиняли в превышении должностных полномочий: по версии следствия он незаконно подписал акты приемки работ одного из объектов, которые не соответствовали действительности.

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