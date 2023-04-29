В отношении директора «МЕТРО МиР» Александра Мысика возбудили уголовное дело

В Новосибирске возбудили уголовное дело за злоупотрбление полномочиями на руководителя МП «МЕТРО МиР» Александр Мысика. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
В Новосибирске возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями на руководителя МП «МЕТРО МиР» Александр Мысика. Его компания выступала застройщиком дома на улице Ельцовская 6/4, который должны были сдать еще в 2018 году.
— Однако с 2018 по 2021 год лица из числа руководителей муниципального предприятия нецелевым образом использовали более 155 миллионов рублей из средств дольщиков, что не позволило завершить строительство объекта в срок, — рассказали в прокуратуре.
Расследование уголовного дела ведомство поставило на контроль.
Напомним, дом на Ельцовской ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года — вернув законное жилье 192 дольщикам.
А для Александра Мысика это уголовное дело станет уже четвертым по счету. В апреле его также обвиняли в превышении должностных полномочий: по версии следствия он незаконно подписал акты приемки работ одного из объектов, которые не соответствовали действительности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске 192 дольщика долгостроя на Ельцовской получили квартиры
Дом строился более шести лет (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер