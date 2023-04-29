Забрали машину и 70 тысяч: в Новосибирске двое 20-летних парней с пистолетом напали на знакомого

В Новосибирске в октябре 2022 года двое 20-летних друзей напали на сверстника. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске в октябре 2022 года двое 20-летних друзей напали на сверстника. Угрожая пистолетом, они угнали у него машину и заставили перевести им на карту 70 тысяч. В полицию парень пожаловался только спустя месяц после случившегося.

Оперативники задержали обоих подозреваемых. Выяснилось, что один из них уже не раз привлекался к ответственности за кражу, грабеж и вымогательство.

— Между одним из подозреваемых и потерпевшим возник конфликт, из-за которого сложились неприязненные отношения. Во время обысков дома у нападавших оперативники нашли и изъяли 6 мобильников, 7 сим-карт и банковские карты, на одну из которых переводились похищенные деньги, — сообщили в областном МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Один из задержанных парней находится под стражей, второй — под домашним арестом. Полицейские продолжают искать угнанную машину и пистолет.

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