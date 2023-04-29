В Новосибирске иномарка сбила школьника, перебегавшего через дорогу

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, перебегавшего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила ребенка, перебегавшего дорогу. ДТП случилось днем в субботу, 29 апреля, в Калининском районе.

— В 13:35 19-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» ехал по улице Магистральная в сторону улицы Селегинская. У дома № 7 на улице Магистральная он сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего через дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекци.

Пострадавшего в ДТП ребенка доставили в больницу для уточнения травм. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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