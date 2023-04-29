В Новосибирске спасатели сняли кота, застрявшего на карнизе балкона

В Новосибирске спасатели помогли коту, застрявшему на карнизе балкона.

В Новосибирске спасатели помогли коту, застрявшему на карнизе балкона. Инцидент случился рано утром в субботу, 29 апреля, на улице Курчатова.

— Утром в 07:48 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от жителей дома по ул. Курчатова с просьбой помочь снять кота, находящегося на карнизе у закрытого балкона на 6 этаже. На помощь животному выехал экипаж спасателей, — сообщили спасатели МАСС. — С помощью альпснаряжения спасатель МАСС спустился с балкона, находящегося выше этажа, и взял кота на руки, после чего передал его своим коллегам, а те хозяевам.

Напомним, недавно КП-Новосибирск писала о том, как новосибирские спасатели помогли слезть с дерева женщине, которая полезла спасать оттуда свою кошку.

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На месте работали специалисты МАСС (подробнее).

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