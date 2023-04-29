В Новосибирске спасатели сняли кота, застрявшего на карнизе балкона

В Новосибирске спасатели помогли коту, застрявшему на карнизе балкона.
В Новосибирске спасатели помогли коту, застрявшему на карнизе балкона. Инцидент случился рано утром в субботу, 29 апреля, на улице Курчатова.
— Утром в 07:48 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от жителей дома по ул. Курчатова с просьбой помочь снять кота, находящегося на карнизе у закрытого балкона на 6 этаже. На помощь животному выехал экипаж спасателей, — сообщили спасатели МАСС. — С помощью альпснаряжения спасатель МАСС спустился с балкона, находящегося выше этажа, и взял кота на руки, после чего передал его своим коллегам, а те хозяевам.
Напомним, недавно КП-Новосибирск писала о том, как новосибирские спасатели помогли слезть с дерева женщине, которая полезла спасать оттуда свою кошку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Новосибирска, пытавшаяся спасти кошку, застряла на дереве
На месте работали специалисты МАСС (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер