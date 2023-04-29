В Новосибирске случилось ДТП с автомобилем скорой помощи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске случилось ДТП с автомобилем скорой помощи. Авария произошла днем в субботу, 29 апреля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.
— Возле автосалона «Хёндай» и Инструментального завода столкнулись водители «скорой» и компактвэна toyota corolla spacio. Авария затруднила движение на данном участке, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика, снятого автомобилистами, проезжавшими мимо, видно, что «скорая» и иномарка, похоже, не поделили дорогу. Но серьезных повреждений авто не получили. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер