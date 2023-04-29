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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 7:05

В Новосибирске случилось ДТП с автомобилем скорой помощи

Авария произошла на улице Большевистской
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске случилось ДТП с автомобилем скорой помощи.

В Новосибирске случилось ДТП с автомобилем скорой помощи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске случилось ДТП с автомобилем скорой помощи. Авария произошла днем в субботу, 29 апреля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— Возле автосалона «Хёндай» и Инструментального завода столкнулись водители «скорой» и компактвэна toyota corolla spacio. Авария затруднила движение на данном участке, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого автомобилистами, проезжавшими мимо, видно, что «скорая» и иномарка, похоже, не поделили дорогу. Но серьезных повреждений авто не получили. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

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