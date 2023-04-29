В Новосибирске случилось ДТП с автомобилем скорой помощи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске случилось ДТП с автомобилем скорой помощи. Авария произошла днем в субботу, 29 апреля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— Возле автосалона «Хёндай» и Инструментального завода столкнулись водители «скорой» и компактвэна toyota corolla spacio. Авария затруднила движение на данном участке, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого автомобилистами, проезжавшими мимо, видно, что «скорая» и иномарка, похоже, не поделили дорогу. Но серьезных повреждений авто не получили. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber